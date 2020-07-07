Гривна растет второй день подряд. Курс валют на вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 июля, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 июля, на 0,85 копеек до 27,1716 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,9439 1 доллар США 27,1269 1 швейцарский франк 28,8799 10 иен 2,5231 10 российских рублей 3,7790 1 евро 30,7226

Как сообщали Українські Новини, после выходных доллар в обменных пунктах киевских банков начал падать.

Кроме того, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 копеек в понедельник укрепился на 21 копеек до 26,93 UAH/USD.

Также аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.