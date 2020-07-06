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06 июля 2020, понедельник, 16:45 24
Финансы 2020-07-06T17:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает расти. Курс НБУ на вторник

Гривна продолжает расти. Курс НБУ на вторник

Елена Новикова
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Курс валют на 7 июля
Курс валют на 7 июля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 июля, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD, в то время, как после выходных в обменных пунктах киевских банков доллар начал падать.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 июля, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,9439
1 доллар США 27,1269
1 швейцарский франк 28,8799
10 иен 2,5231
10 российских рублей 3,7790
1 евро 30,7226

Как сообщали Українські Новини, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, что аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

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