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06 июля 2020, понедельник, 17:30 90
Экономика 2020-07-06T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке после выходных

Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке после выходных

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, Гривна на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник укрепился на 21 коп. до 26,93 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,20-27,24 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,05-27,10 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,91-26,95 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, после выходных в обменных пунктах киевских банков доллар начал падать.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Кроме того, аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

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