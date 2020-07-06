Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке после выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник укрепился на 21 коп. до 26,93 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,20-27,24 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,05-27,10 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,91-26,95 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH\/USD до 26,93 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, после выходных в обменных пунктах киевских банков доллар начал падать. Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн\/долл. Кроме того, аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH\/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH\/USD.