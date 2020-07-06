Гривна подскочила. Курс нацвалюты на межбанке после выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник укрепился на 21 коп. до 26,93 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,20-27,24 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,05-27,10 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,91-26,95 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, после выходных в обменных пунктах киевских банков доллар начал падать.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Кроме того, аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.