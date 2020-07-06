Доллар после выходных начал падать. Курс валют на 6 июля

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 июля на 9,58 коп. до 27,2372 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,63 коп. до 26,8794 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,46 коп. до 30,0103 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,46 коп. до 30,6184 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8794 27,2372 30,0103 30,6184 3,33 3,86 Максимальный 27,0000 27,6000 30,3000 30,8500 3,75 4,10 Минимальный 26,7000 27,0300 29,6000 30,1800 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в период с 30 июня по 3 июля купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов и продал 150,9 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 37 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Также аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.