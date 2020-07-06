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06 июля 2020, понедельник, 16:56 15
Мир 2020-07-06T16:56:41+03:00
Українські Новини
Израиль возвращает тотальный карантин. Закрывают бары, ночные клубы, спорт залы

Израиль возвращает тотальный карантин. Закрывают бары, ночные клубы, спорт залы

Елизавета Кесельман
Израиль, Коронавирус в Израиле, Карантин в Израиле, возобновление карантина
Израиль. Фото: pixabay
Израиль. Фото: pixabay

На прошлой неделе Израиль заявил о том, что частично возвращает карантинные ограничения, касающиеся запрета на проведение общественных мероприятий при участии более, чем 20 человек. Тем временем, в понедельник власти приняли решение ввести еще больше ограничений с целью предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Reuters. 

В частности, власти приняли решение о немедленном закрытии баров, ночных клубов, спортивных залов и залов для проведения мероприятий.

На специальном заседании кабинета министров, на котором были приняты решения, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израилю необходимо изменить меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать еще больших вынужденных ограничений.

Как сообщали Українські Новини, Израиль продлил запрет на въезд до 2 августа.

Кроме того, с сегодняшнего дня из-за коронавируса в столице Косова вводят комендантский час, а в Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин. 

Также в Австралии из-за коронавируса  впервые за столетие закрыли границы между штатами. 

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