Израиль возвращает тотальный карантин. Закрывают бары, ночные клубы, спорт залы

На прошлой неделе Израиль заявил о том, что частично возвращает карантинные ограничения, касающиеся запрета на проведение общественных мероприятий при участии более, чем 20 человек. Тем временем, в понедельник власти приняли решение ввести еще больше ограничений с целью предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

В частности, власти приняли решение о немедленном закрытии баров, ночных клубов, спортивных залов и залов для проведения мероприятий.

На специальном заседании кабинета министров, на котором были приняты решения, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израилю необходимо изменить меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать еще больших вынужденных ограничений.

Как сообщали Українські Новини, Израиль продлил запрет на въезд до 2 августа.

Кроме того, с сегодняшнего дня из-за коронавируса в столице Косова вводят комендантский час, а в Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин.

Также в Австралии из-за коронавируса впервые за столетие закрыли границы между штатами.