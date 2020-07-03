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  • В Израиле возвращают усиленный карантин. За сутки в стране выявили 1000 новых случаев коронавируса
03 июля 2020, пятница, 15:30 840
Мир 2020-07-03T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Израиле возвращают усиленный карантин. За сутки в стране выявили 1000 новых случаев коронавируса

В Израиле возвращают усиленный карантин. За сутки в стране выявили 1000 новых случаев коронавируса

Елизавета Кесельман
Израиль, Коронавирус в Израиле, Ужесточение карантина, Карантин в Израиле
Израиль. Фото: pixabay
Израиль. Фото: pixabay

В Израиле, который продлил закрытие границ со всеми странами до 2 августа, заявили о новом ужесточении карантинных мер после того, как за сутки в стране зафиксировали 1000 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в четверг заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает издание Walla.

"Еще в начале недели у нас было зафиксировано 450 новых случаев, а на сегодня у нас тысяча человек. Общее количество пациентов увеличилось более чем на 100%, а число пациентов в тяжелом состоянии увеличилось на 50%", отметил премьер.

Как заявил Нетаньяху, в Израиле снова вводится запрет на проведение мероприятий при участии более 20 человек. Бары, клубы и конференц-залы смогут посещать одновременно до 50 человек.

В то же время, ограничение не распространяются на рестораны из-за разногласий между министерствами здравоохранения и финансов, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшие дни.

"В руководящих принципах, касающихся торговых центров, отелей, транспорта и туризма, никаких изменений не произошло. Эти объекты продолжают свою работу в соответствии с правилами", – добавил Нетаньяху. 

Как сообщали Українскькі Новини, ранее израильская авиакомпания отменила все рейсы из Киева. 

Тем временем, Британия отменит карантин для туристов из 75 стран, а Польша снова вернула обязательную двухнедельную обсервацию для украинцев по прибытии в страну. 

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