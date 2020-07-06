С сегодняшнего дня из-за коронавируса в столице Косова вводят комендантский час

В то время, как Болгария вернула карантинные ограничения, столице Косова Приштине возвращают комендантский час в связи с резким увеличением количества новых больных коронавирусом. Об этом сообщает "Балканський оглядач". Так, с сегодняшнего дня, 6 июля, в Приштине и еще трех городах возвращают комендантский час, в целях сдержать распространение коронавируса. "С сегодняшнего вечера в Приштине, Призрене, Феризае\/Урошеваце и Вучитрне мы ограничим передвижения граждан с 21:00 до 05:00", - заявил премьер-министр Косова Авдул Хоти. Поводом для решения стал новый рекорд количества новых случаев за сутки - 178 из 346 проведенных тестов. Кроме этого, возвращают ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте. В медицинских учреждениях сократят предоставление "несущественных услуг". Отмечается, что пока что бары, кафе и рестораны закрывать не будут, до наступления комендантского часа они могут принимать клиентов на летних площадках и продавать еду "на вынос". Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса в Австралии впервые за столетие закрыли границы между штатами. Кроме того, в Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин.