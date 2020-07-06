подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • С сегодняшнего дня из-за коронавируса в столице Косова вводят комендантский час
06 июля 2020, понедельник, 16:32 367
Мир 2020-07-06T17:00:01+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня из-за коронавируса в столице Косова вводят комендантский час

С сегодняшнего дня из-за коронавируса в столице Косова вводят комендантский час

Елизавета Кесельман
Карантин, Комендантский час, Косово, Приштина
Приштина, Косово. Фото: pixabay
Приштина, Косово. Фото: pixabay

В то время, как Болгария вернула карантинные ограничения, столице Косова Приштине возвращают комендантский час в связи с резким увеличением количества новых больных коронавирусом. Об этом сообщает "Балканський оглядач".

Так, с сегодняшнего дня, 6 июля, в Приштине и еще трех городах возвращают комендантский час, в целях сдержать распространение коронавируса.

"С сегодняшнего вечера в Приштине, Призрене, Феризае/Урошеваце и Вучитрне мы ограничим передвижения граждан с 21:00 до 05:00", - заявил премьер-министр Косова Авдул Хоти.

Поводом для решения стал новый рекорд количества новых случаев за сутки - 178 из 346 проведенных тестов.

Кроме этого, возвращают ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте. В медицинских учреждениях сократят предоставление "несущественных услуг".

Отмечается, что пока что бары, кафе и рестораны закрывать не будут, до наступления комендантского часа они могут принимать клиентов на летних площадках и продавать еду "на вынос".

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса в Австралии впервые за столетие закрыли границы между штатами. 

Кроме того, в Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин. 

Больше новостей о: Карантин Комендантский час Косово Приштина

Одной из задержанных в аэропорту Афин украинок разрешили въезд в Грецию
Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22:00
Новости
Израиль возвращает тотальный карантин. Закрывают бары, ночные клубы, спорт залы 16:56
Гривна продолжает расти. Курс НБУ на вторник 16:45
С сегодняшнего дня из-за коронавируса в столице Косова вводят комендантский час 16:32
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право блокировать онлайн-медиа 16:25
За 5 лет антитабачные активисты "освоили" более $1,2 млн, – СМИ 16:20
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский считает, что гривну удерживать не нужно 18:20
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении экс-депутата Рады Пашинского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok