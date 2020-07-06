Из-за коронавируса в Австралии впервые за столетие закрыли границы между штатами

Из-за пандемии коронавируса, случаи которого стремительно продолжают увеличиваться, впервые за 100 лет Австралия закрывает границы между штатами. Ою этом сообщает Reuters. Отмечается, что границы закрывают между двумя наиболее населенными штатами — Викторией и Новым Южным Уэльсом. Они будут закрыты на неопределенный срок. "Это разумное решение, правильное решение на этот момент, учитывая значительные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в борьбе с этим вирусом", — заявил глава штата Виктория Дэниел Эндрюс. Сообщается, что причиной закрытия границ стала вспышка коронавируса в столице штата Виктория Мельбурне. Всего в штате за сутки выявили 127 новых случаев заражения, что является рекордом за все время пандемии. Последний раз границы между штатами закрывались в 1919 году — во время всемирной пандемии "испанского" гриппа. Как сообщали Українські Новини, некоторые европейские страны снова ужесточили карантин. Кроме того, в Израиле вернули усиленный карантин из-за масштабных вспышек коронавируса, а Польша вернула обязательный карантин для прибывающих украинцев.