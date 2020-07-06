подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 июля 2020, понедельник, 10:53 82
Австралия 2020-07-06T11:00:01+03:00
Українські Новини
Из-за коронавируса в Австралии впервые за столетие закрыли границы между штатами

Из-за коронавируса в Австралии впервые за столетие закрыли границы между штатами

Елизавета Кесельман
Австралия, Закрытие границ, Коронавирус в Австралии, внутренние границы
Сидней, Австралия. Фото: pixabay
Сидней, Австралия. Фото: pixabay

Из-за пандемии коронавируса, случаи которого стремительно продолжают увеличиваться,  впервые за 100 лет Австралия закрывает границы между штатами. Ою этом сообщает Reuters.

Отмечается, что границы закрывают между двумя наиболее населенными штатами — Викторией и Новым Южным Уэльсом. Они будут закрыты на неопределенный срок.

"Это разумное решение, правильное решение на этот момент, учитывая значительные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в борьбе с этим вирусом", — заявил глава штата Виктория Дэниел Эндрюс.

Сообщается, что причиной закрытия границ стала вспышка коронавируса в столице штата Виктория Мельбурне. Всего в штате за сутки выявили 127 новых случаев заражения, что является рекордом за все время пандемии.

Последний раз границы между штатами закрывались в 1919 году — во время всемирной пандемии "испанского" гриппа.

Как сообщали Українські Новини, некоторые европейские страны снова ужесточили карантин. 

Кроме того, в Израиле вернули усиленный карантин из-за масштабных вспышек коронавируса, а Польша вернула обязательный карантин для прибывающих украинцев. 

Больше новостей о: Австралия Закрытие границ Коронавирус в Австралии внутренние границы

Киев готов к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослабления
Заболеваемость коронавирусом стремительно падает второй день подряд
Новости
Рубль в начале недели резко просел. Курс российской нацвалюты на 6 июля 11:00
Из-за коронавируса в Австралии впервые за столетие закрыли границы между штатами 10:53
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
Обстрел. Фото: mukachevo.net
В Закарпатской области из гранатомета обстреляли комплекс отдыха 10:44
Доллар после выходных начал падать. Курс валют на 6 июля 10:30
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Массовая драка со стрельбой в центре столицы. Скриншот видео:
В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие 11:08
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский выступил с речью на военно-морском параде. Фото: Страна
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя 19:53
Глава набсовета государственного Приватбанка получает по $2 тысячи в день 16:10
больше новостей
Украина 118-й день на карантине. Какие и где действуют ослабления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok