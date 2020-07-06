підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Ізраїль повертає тотальний карантин. Закривають бари, нічні клуби, спортзали
06 липня 2020, понеділок, 16:56 8
Світ 2020-07-06T17:30:02+03:00
Українські Новини
Ізраїль повертає тотальний карантин. Закривають бари, нічні клуби, спортзали

Ізраїль повертає тотальний карантин. Закривають бари, нічні клуби, спортзали

Елизавета Кесельман
коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, Посилення карантину
Ізраїль. Фото: pixabay
Ізраїль. Фото: pixabay

Кілька днів назад Ізраїль заявив про те, що частково повертає карантинні обмеження, які стосуються заборони на проведення громадських заходів за участю більш, ніж 20 осіб. У понеділок влада прийняла рішення ввести ще більше обмежень з метою запобігти поширенню коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Reuters.

Зокрема, влада ухвалила рішення про негайне закриття барів, нічних клубів, спортивних залів та залів для проведення заходів.

На спеціальному засіданні кабінету міністрів, на якому були прийняті рішення, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїлю необхідно змінити заходи з боротьби з коронавірусом, щоб уникнути ще більших вимушених обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль продовжив заборону на в'їзд до 2 серпня.

Крім того, відсьогодні через коронавірус у столиці Косова вводять комендантську годину.

Також в Австралії через коронавірус вперше за століття закрили кордони між штатами.

Більше новин про: коронавірус у світі Пандемія коронавірусу Посилення карантину

Київ дозволив кафе і кінотеатрам працювати після 22:00
У Києві знову зменшилася захворюваність на коронавірус за добу
Новини
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
Центр Києва може переміститися до Дніпра на Теличку: Київський девелопер Мхітарян представив концепцію нового району 17:33
В Раді хочуть заборонити розповсюдження матеріалів, де позитивно описані керівники вищих органів СРСР, УРСР, союзних республік та їх компартій 17:28
Україна готується провести у Вільнюсі міжнародну конференцію з реформ 17:27
Ізраїль повертає тотальний карантин. Закривають бари, нічні клуби, спортзали 16:56
більше новин
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
Одеський припортовий завод за рік вийшов на рекорд за обсягом експорту продукції 15:23
Рішення з усіх НС першого півріччя приймав і реалізовував Аваков, — ЗМІ 15:17
Політтехнолог Петров прогнозує загострення конфлікту з Росією вже в цей вівторок 15:26
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
більше новин
Київ готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблення 10:23
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
Решітка. Фото: pixabay
Не мали права на в'їзд у країну. В аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор 10:27
Обстріл. Фото: mukachevo.net
У Закарпатській області з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку 10:44
Кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус за добу зменшилася майже на третину 11:26
більше новин
Зеленський скасував кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok