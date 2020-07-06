Ізраїль повертає тотальний карантин. Закривають бари, нічні клуби, спортзали

Кілька днів назад Ізраїль заявив про те, що частково повертає карантинні обмеження, які стосуються заборони на проведення громадських заходів за участю більш, ніж 20 осіб. У понеділок влада прийняла рішення ввести ще більше обмежень з метою запобігти поширенню коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Reuters.

Зокрема, влада ухвалила рішення про негайне закриття барів, нічних клубів, спортивних залів та залів для проведення заходів.

На спеціальному засіданні кабінету міністрів, на якому були прийняті рішення, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїлю необхідно змінити заходи з боротьби з коронавірусом, щоб уникнути ще більших вимушених обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль продовжив заборону на в'їзд до 2 серпня.

Крім того, відсьогодні через коронавірус у столиці Косова вводять комендантську годину.

Також в Австралії через коронавірус вперше за століття закрили кордони між штатами.