Рубль в начале недели резко просел. Курс российской нацвалюты на 6 июля

В понедельник, 6 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 3 июля не изменился и составляет 3,33 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс продажи в понедельник снизился по сравнению с 3 июля на 7 копеек и составляет 3,86 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 6 июля: 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 30,0103 30,6184 3,33 3,86 Максимальный 30,3000 30,8500 3,75 4,10 Минимальный 29,6000 30,1800 2,30 3,74 Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 июля на 9,58 коп. до 27,2372 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 6,63 коп. до 26,8794 UAH\/USD. Тем временем Национальный банк в период с 30 июня по 3 июля купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов и продал 150,9 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей. Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 37 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 27,14 UAH\/USD. Также аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH\/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH\/USD.