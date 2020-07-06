подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Рубль в начале недели резко просел. Курс российской нацвалюты на 6 июля
06 июля 2020, понедельник, 11:00 21
Экономика 2020-07-06T11:03:21+03:00
Українські Новини
Рубль в начале недели резко просел. Курс российской нацвалюты на 6 июля

Рубль в начале недели резко просел. Курс российской нацвалюты на 6 июля

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В понедельник, 6 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 3 июля не изменился и составляет 3,33 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник снизился по сравнению с 3 июля на 7 копеек и составляет 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 6 июля:

  10 российских рублей      
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 30,0103 30,6184 3,33 3,86
Максимальный 30,3000 30,8500 3,75 4,10
Минимальный 29,6000 30,1800 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 июля на 9,58 коп. до 27,2372 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,63 коп. до 26,8794 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк в период с 30 июня по 3 июля купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов и продал 150,9 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 37 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Также аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Рубль в конце рабочей недели подорожал. Курс росси...
Рубль немного подорожал в четверг. Курс российской...
Рубль посреди недели снова упал в цене. Курс росси...
Рубль в начале рабочей недели "просел". Курс росси...
Киев готов к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослабления
Заболеваемость коронавирусом стремительно падает второй день подряд
Новости
Рубль в начале недели резко просел. Курс российской нацвалюты на 6 июля 11:00
Из-за коронавируса в Австралии впервые за столетие закрыли границы между штатами 10:53
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
Обстрел. Фото: mukachevo.net
В Закарпатской области из гранатомета обстреляли комплекс отдыха 10:44
Доллар после выходных начал падать. Курс валют на 6 июля 10:30
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Массовая драка со стрельбой в центре столицы. Скриншот видео:
В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие 11:08
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский выступил с речью на военно-морском параде. Фото: Страна
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя 19:53
Глава набсовета государственного Приватбанка получает по $2 тысячи в день 16:10
больше новостей
Украина 118-й день на карантине. Какие и где действуют ослабления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok