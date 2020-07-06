Рубль в начале недели резко просел. Курс российской нацвалюты на 6 июля

В понедельник, 6 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 3 июля не изменился и составляет 3,33 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник снизился по сравнению с 3 июля на 7 копеек и составляет 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 6 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 30,0103 30,6184 3,33 3,86 Максимальный 30,3000 30,8500 3,75 4,10 Минимальный 29,6000 30,1800 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 июля на 9,58 коп. до 27,2372 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,63 коп. до 26,8794 UAH/USD.