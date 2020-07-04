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04 июля 2020, суббота, 05:15 167 Инфографика
Общество 2020-07-04T05:15:01+03:00
Українські Новини
Пляжный сезон в столице. На каких пляжах разрешено купаться

Пляжный сезон в столице. На каких пляжах разрешено купаться

Елена Новикова
Пляжи, пляжи в Киеве, открытие пляжа, Пляжный сезон, Летний сезон, киевские пляжи
Пляж в Киеве. Фото: ChangeUA
Пляж в Киеве. Фото: ChangeUA

С 15 июня в Киеве открыли прибрежные зоны пляжей, а 20 июня официально разрешили купаться на пляжах. Паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания. О том, на каких пляжах можно купаться, сообщает КП "Плесо".

Пляжи, на которых разрешено купаться:

  • Чорторий - р. Днепр, возле парка "Муромец";
  • Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);
  • Венеция - пролив Венецианский, остров Долобецкий;
  • Детский - пролив Венецианский, остров Венецианский;
  • Золотой - р. Днепр, остров Венецианский;
  • Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;
  • Передмостная-Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;
  • Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная;
  • Центральный - р. Днепр, остров Труханов;
  • Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;
  • Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;
  • Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

На пляжах Тельбин (озеро Тельбин, проспект Павла Тычины) и Вербное (озеро Вербное, ул. Приозерная) на данный момент купаться не рекомендуется.

На каких пляжах в Киеве можно купаться. Инфографика: pleso.org

На каких пляжах в Киеве можно купаться. Инфографика: pleso.org

Карта всех пляжей доступна на сайте коммунального предприятия "Плесо"

Как сообщали Українські Новини, Минздрав опубликовал рекомендации для посещения пляжей в карантин.

Кроме того, в Госпотребслужбе заявляют, показатели воды на всех киевских пляжах находятся в пределах нормы, установленной законодательством.

Ранее в ГосЧС объяснили, чего нельзя делать на пляжах после снятия послаблений.

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