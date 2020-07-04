Пляжный сезон в столице. На каких пляжах разрешено купаться

С 15 июня в Киеве открыли прибрежные зоны пляжей, а 20 июня официально разрешили купаться на пляжах. Паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания. О том, на каких пляжах можно купаться, сообщает КП "Плесо". Пляжи, на которых разрешено купаться: Чорторий - р. Днепр, возле парка "Муромец"; Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия); Венеция - пролив Венецианский, остров Долобецкий; Детский - пролив Венецианский, остров Венецианский; Золотой - р. Днепр, остров Венецианский; Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий; Передмостная-Слободка - р. Днепр, остров Венецианский; Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная; Центральный - р. Днепр, остров Труханов; Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская; Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская; Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака. На пляжах Тельбин (озеро Тельбин, проспект Павла Тычины) и Вербное (озеро Вербное, ул. Приозерная) на данный момент купаться не рекомендуется. На каких пляжах в Киеве можно купаться. Инфографика: pleso.org Карта всех пляжей доступна на сайте коммунального предприятия "Плесо" Как сообщали Українські Новини, Минздрав опубликовал рекомендации для посещения пляжей в карантин. Кроме того, в Госпотребслужбе заявляют, показатели воды на всех киевских пляжах находятся в пределах нормы, установленной законодательством. Ранее в ГосЧС объяснили, чего нельзя делать на пляжах после снятия послаблений.