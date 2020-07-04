Пляжный сезон в столице. На каких пляжах разрешено купаться

С 15 июня в Киеве открыли прибрежные зоны пляжей, а 20 июня официально разрешили купаться на пляжах. Паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания. О том, на каких пляжах можно купаться, сообщает КП "Плесо".

Пляжи, на которых разрешено купаться:

Чорторий - р. Днепр, возле парка "Муромец";

Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);

Венеция - пролив Венецианский, остров Долобецкий;

Детский - пролив Венецианский, остров Венецианский;

Золотой - р. Днепр, остров Венецианский;

Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;

Передмостная-Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;

Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная;

Центральный - р. Днепр, остров Труханов;

Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;

Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;

Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

На пляжах Тельбин (озеро Тельбин, проспект Павла Тычины) и Вербное (озеро Вербное, ул. Приозерная) на данный момент купаться не рекомендуется.

На каких пляжах в Киеве можно купаться. Инфографика: pleso.org

Карта всех пляжей доступна на сайте коммунального предприятия "Плесо"

Как сообщали Українські Новини, Минздрав опубликовал рекомендации для посещения пляжей в карантин.

Кроме того, в Госпотребслужбе заявляют, показатели воды на всех киевских пляжах находятся в пределах нормы, установленной законодательством.

Ранее в ГосЧС объяснили, чего нельзя делать на пляжах после снятия послаблений.