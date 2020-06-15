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15 июня 2020, понедельник, 12:51 325
Общество 2020-06-15T14:15:56+03:00
Українські Новини
Киев открыл прибрежные зоны пляжей, но купаться запрещено

Киев открыл прибрежные зоны пляжей, но купаться запрещено

Анна Рудык
Карантин, пляжи в Киеве, карантин в Украине, открытие пляжа
Пляж. Фото: ChangeUA
Пляж. Фото: ChangeUA

В то время, как в Киеве падает количество новых зараженных коронавирусом, киевские власти открыли прибрежные зоны пляжей, купаться в водоемах запрещено пока не будет разрешения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко подчеркнул, что людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи.

При этом он отметил, что пляжи дезинфицируются два раза в день.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 14 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 53 человека до 3 957, умерших - на 2 человека до 90.

Тем временем 14 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 656 до 31 810, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 901 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 1,2%, количество новых летальных случаев - на 33,3%.

Кроме того, Киев не соответствует критериям для смягчения карантина.

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