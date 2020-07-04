Пляжний сезон у столиці. На яких пляжах дозволено купатися

З 15 червня в Києві відкрили прибережні зони пляжів, а 20 червня офіційно дозволили купатися на пляжах. Паспорти відповідності нормам отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку для купання. Про те, на яких пляжах можна купатися, повідомляє КП "Плесо". Пляжі, на яких дозволено купатися: Чорторий — р. Дніпро, біля парку "Муромець"; Пуща-Водиця — ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-а лінія); Венеція — протока Венеціанська, острів Долобецький; Дитячий — протока Венеціанська, острів Венеціанський; Золотий р. Дніпро, острів Венеціанський; Молодіжний р. Десенка, острів Долобецький; Передмістна-Слобідка — р. Дніпро, острів Венеціанський; Радуга — озеро Райдуга, вул. Райдужна; Центральний р. Дніпро, острів Труханів; Радуга — Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська; Галерний — затока Галерна, вул. Героїв Сталінграда; Троєщина — затока р. Десенка, ур. Верболози, вул. Оноре де Бальзака. На пляжах Тельбін (озеро Тельбін, проспект Павла Тичини) і Вербне (озеро Вербне, вул. Приозерна) наразі купатися не рекомендується. На яких пляжах в Києві можна купатися. Інфографіка: pleso.org Карта всіх пляжів доступна на сайті комунального підприємства "Плесо" Крім того, в Держспоживслужбі заявляють, показники води на всіх київських пляжах перебувають в межах норми, встановленої законодавством. Раніше в ДСНС пояснили, чого не можна робити на пляжах після зняття послаблень.