Пляжний сезон у столиці. На яких пляжах дозволено купатися

З 15 червня в Києві відкрили прибережні зони пляжів, а 20 червня офіційно дозволили купатися на пляжах. Паспорти відповідності нормам отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку для купання. Про те, на яких пляжах можна купатися, повідомляє КП "Плесо".

Пляжі, на яких дозволено купатися:

Чорторий — р. Дніпро, біля парку "Муромець";

Пуща-Водиця — ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-а лінія);

Венеція — протока Венеціанська, острів Долобецький;

Дитячий — протока Венеціанська, острів Венеціанський;

Золотий р. Дніпро, острів Венеціанський;

Молодіжний р. Десенка, острів Долобецький;

Передмістна-Слобідка — р. Дніпро, острів Венеціанський;

Радуга — озеро Райдуга, вул. Райдужна;

Центральний р. Дніпро, острів Труханів;

Радуга — Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська;

Галерний — затока Галерна, вул. Героїв Сталінграда;

Троєщина — затока р. Десенка, ур. Верболози, вул. Оноре де Бальзака.

На пляжах Тельбін (озеро Тельбін, проспект Павла Тичини) і Вербне (озеро Вербне, вул. Приозерна) наразі купатися не рекомендується.

На яких пляжах в Києві можна купатися. Інфографіка: pleso.org

Карта всіх пляжів доступна на сайті комунального підприємства "Плесо"

Крім того, в Держспоживслужбі заявляють, показники води на всіх київських пляжах перебувають в межах норми, встановленої законодавством.

Раніше в ДСНС пояснили, чого не можна робити на пляжах після зняття послаблень.