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04 липня 2020, субота, 05:15 6
Суспільство 2020-07-04T05:45:02+03:00
Українські Новини
Пляжний сезон у столиці. На яких пляжах дозволено купатися

Пляжний сезон у столиці. На яких пляжах дозволено купатися

Елена Новикова
Пляж, Плесо, Пляжі Києва
Пляж в Києві. Фото: ChangeUA
Пляж в Києві. Фото: ChangeUA

З 15 червня в Києві відкрили прибережні зони пляжів, а 20 червня офіційно дозволили купатися на пляжах. Паспорти відповідності нормам отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку для купання. Про те, на яких пляжах можна купатися, повідомляє КП "Плесо".

Пляжі, на яких дозволено купатися:

  • Чорторий — р. Дніпро, біля парку "Муромець";
  • Пуща-Водиця — ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-а лінія);
  • Венеція — протока Венеціанська, острів Долобецький;
  • Дитячий — протока Венеціанська, острів Венеціанський;
  • Золотий р. Дніпро, острів Венеціанський;
  • Молодіжний р. Десенка, острів Долобецький;
  • Передмістна-Слобідка — р. Дніпро, острів Венеціанський;
  • Радуга — озеро Райдуга, вул. Райдужна;
  • Центральний р. Дніпро, острів Труханів;
  • Радуга — Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська;
  • Галерний — затока Галерна, вул. Героїв Сталінграда;
  • Троєщина — затока р. Десенка, ур. Верболози, вул. Оноре де Бальзака.

На пляжах Тельбін (озеро Тельбін, проспект Павла Тичини) і Вербне (озеро Вербне, вул. Приозерна) наразі купатися не рекомендується.

На яких пляжах в Києві можна купатися. Інфографіка: pleso.org

На яких пляжах в Києві можна купатися. Інфографіка: pleso.org

Карта всіх пляжів доступна на сайті комунального підприємства "Плесо"

Крім того, в Держспоживслужбі заявляють, показники води на всіх київських пляжах перебувають в межах норми, встановленої законодавством.

Раніше в ДСНС пояснили, чого не можна робити на пляжах після зняття послаблень.

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