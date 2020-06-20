В Киеве открыли 12 пляжей: где можно покупаться

В Киеве разрешили купаться на пляжах. Фото: КГГА

В Киеве разрешили купаться на пляжах. Фото: КГГА

После того, как с 15 июня в Киеве открыли прибрежные зоны для отдыха, на 12 пляжах уже разрешили купаться. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

Паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания.

"Открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян. Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзер", – сообщил мэр.

Список пляжей, на которых разрешено купаться:

"Венеция"

"Молодежный"

"Детски"

"Предмостная Слободка"

"Золотой"

"Радуга"

"Центральный"

"Райдуга"

"Пуща-Водица"

"Чорторий"

"Троещина"

"Галерный"

Карту размещения можно посмотреть здесь.

На пляжах "Тельбин" и "Вербне" купаться не рекомендуется.

Ранее Українські Новини сообщали, в столице с 15 июня монут открыть часть городских пляжей для отдыха и купания.

Также сообщали, что летом в Киеве планировали открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

Тем временем в обычном режиме в Одессе работают 8 коммунальных пляжей без карантинных ограничений.