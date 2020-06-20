В Киеве открыли 12 пляжей: где можно покупаться

После того, как с 15 июня в Киеве открыли прибрежные зоны для отдыха, на 12 пляжах уже разрешили купаться. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини. Паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания. "Открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян. Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзер", – сообщил мэр. Список пляжей, на которых разрешено купаться: "Венеция" "Молодежный" "Детски" "Предмостная Слободка" "Золотой" "Радуга" "Центральный" "Райдуга" "Пуща-Водица" "Чорторий" "Троещина" "Галерный" Карту размещения можно посмотреть здесь. На пляжах "Тельбин" и "Вербне" купаться не рекомендуется. Ранее Українські Новини сообщали, в столице с 15 июня монут открыть часть городских пляжей для отдыха и купания. Также сообщали, что летом в Киеве планировали открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха. Тем временем в обычном режиме в Одессе работают 8 коммунальных пляжей без карантинных ограничений.