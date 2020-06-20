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20 июня 2020, суббота, 06:00 264
Общество 2020-06-20T07:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве открыли 12 пляжей: где можно покупаться

В Киеве открыли 12 пляжей: где можно покупаться

Ирина Николенко
Пляжи, пляжи в Киеве, открытие пляжа, Летний сезон
В Киеве разрешили купаться на пляжах. Фото: КГГА
В Киеве разрешили купаться на пляжах. Фото: КГГА

После того, как с 15 июня в Киеве открыли прибрежные зоны для отдыха, на 12 пляжах уже разрешили купаться. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

Паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания.

"Открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян. Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзер", – сообщил мэр.

Список пляжей, на которых разрешено купаться:

  • "Венеция"
  • "Молодежный"
  • "Детски"
  • "Предмостная Слободка"
  • "Золотой"
  • "Радуга"
  • "Центральный"
  • "Райдуга"
  • "Пуща-Водица"
  • "Чорторий"
  • "Троещина"
  • "Галерный"

Карту размещения можно посмотреть здесь.

На пляжах "Тельбин" и "Вербне" купаться не рекомендуется.

Ранее Українські Новини сообщали, в столице с 15 июня монут открыть часть городских пляжей для отдыха и купания.

Также сообщали, что летом в Киеве планировали открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

Тем временем в обычном режиме в Одессе работают 8 коммунальных пляжей без карантинных ограничений.

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