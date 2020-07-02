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02 июля 2020, четверг, 18:52 236
Общество 2020-07-02T20:11:11+03:00
Українські Новини
Воду на киевских пляжах взяли на пробу. Где безопасно купаться

Воду на киевских пляжах взяли на пробу. Где безопасно купаться

Елена Новикова
Карантин, Пляж, карантин в Киеве, открытие пляжа, киевские пляжи
Фото: КГГА
Фото: КГГА

На всех 14 пляжах Киева, которые уже открыли, вода соответствует норме. Об этом сообщил начальник управления безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Дмитрий Байраченко, передают Українські Новини.

"По состоянию на 25 июня, то есть на конец прошлой недели, все пробы, которые были отобраны на 14 пляжах города Киева, они по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют в полной мере", - сказал он.

Все показатели находятся в пределах нормы, установленной законодательством.

Байраченко напомнил, что перед посещением пляжа стоит проверить информацию на сайте Госпродпотребслужбы о соответствии норме воды на пляжах города.

Как сообщали Українські Новини, 19 июня Киев разрешил купание в водоемах на 12 пляжах.

Также Минздрав опубликовал рекомендации для посещения пляжей в карантин.

Ранее сообщалось о том, что киевские пляжи заполонили люди без масок.

Кроме того, в ГосЧС объяснили, что нельзя делать на пляжах после снятия послаблений.

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