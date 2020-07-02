Воду на киевских пляжах взяли на пробу. Где безопасно купаться

На всех 14 пляжах Киева, которые уже открыли, вода соответствует норме. Об этом сообщил начальник управления безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Дмитрий Байраченко, передают Українські Новини. "По состоянию на 25 июня, то есть на конец прошлой недели, все пробы, которые были отобраны на 14 пляжах города Киева, они по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют в полной мере", - сказал он. Все показатели находятся в пределах нормы, установленной законодательством. Байраченко напомнил, что перед посещением пляжа стоит проверить информацию на сайте Госпродпотребслужбы о соответствии норме воды на пляжах города. Как сообщали Українські Новини, 19 июня Киев разрешил купание в водоемах на 12 пляжах. Также Минздрав опубликовал рекомендации для посещения пляжей в карантин. Ранее сообщалось о том, что киевские пляжи заполонили люди без масок. Кроме того, в ГосЧС объяснили, что нельзя делать на пляжах после снятия послаблений.