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20 июня 2020, суббота, 13:35 57
Общество 2020-06-20T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Минздраве опубликовали рекомендации для посещения пляжей в карантин

В Минздраве опубликовали рекомендации для посещения пляжей в карантин

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Пляжи, пляжи в Киеве, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Пляжи. Фото: КГГА
Пляжи. Фото: КГГА

Центр общественного здоровья рекомендует при посещении пляжей, которые вчера открыли в Киеве, соблюдать гигиену рук и дистанцию не меньше 1 м.

Соответствующие рекомендации обнародованы Центром общественного здоровья в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Так, при посещении пляжей рекомендуется соблюдать физическое дистанцирование не менее 1 м с другими людьми, а лежаки, шезлонги и другие объекты, на которых посетители пляжа могут сидеть и или лежать, также должны быть размещены на расстоянии не менее 1 м.

Если нет возможности соблюдать дистанцию, рекомендуется использовать маску (кроме пребывания в воде), надевая ее так, чтобы были покрыты нос и рот.

Также рекомендуется соблюдать правила гигиены рук (мыть руки проточной водой с мылом перед едой, после посещения туалета), этикет кашля (чихать и кашлять в локоть или одноразовый бумажный платок (который следует сразу выбросить и помыть после этого руки), не обмениваться вещами с другими людьми (полотенцами, защитными очками, игрушками и тому подобное), не посещать места, где нет доступа к туалетной комнате, которая обеспечена проточной водой, жидким мылом и одноразовыми полотенцами.

Также рекомендуется отказаться от посещения пляжей людям старше 60 лет, людям, находящимся в группе риска, а также тем, у кого имеются признаки респираторного заболевания или прошло менее 14 дней с момента контакта с лицом, у которого было подтверждено заболевание COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, летом в Киеве планировали открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

Также в Одессе работают 8 коммунальных пляжей без карантинных ограничений.

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