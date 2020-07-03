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03 июля 2020, пятница, 16:47 14
Финансы 2020-07-03T17:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна после обвала немного выросла. Курс НБУ на понедельник

Гривна после обвала немного выросла. Курс НБУ на понедельник

Елена Новикова
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Курс валют на 6 июля
Курс валют на 6 июля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 июля, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD, в то время, как доллар перед выходными взлетел на 24 копейки, а евро - на 30.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,8477
1 доллар США 27,1716
1 швейцарский франк 28,7105
10 иен 2,5270
с10 российских рублей 3,8046
1 евро 30,5069

Как сообщали Українські Новини, после незначительного падения на прошлой неделе доллар в обменных пунктах стремительно пошел вверх.

Также аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

Кроме того, специалисты Bank of America спрогнозировали курс до конца 2020 года, а также рассказали, когда стоит покупать доллары.

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада уволила Якова Смолия с поста главы НБУ.

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