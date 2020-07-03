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03 июля 2020, пятница, 14:07 580
Верховная Рада и партии 2020-07-03T14:08:26+03:00
Українські Новини
Исключенная из "Слуги народа" депутат Скороход вступила в группу "За будущее"

Исключенная из "Слуги народа" депутат Скороход вступила в группу "За будущее"

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Анна Скороход, За будущее, Исключение из фракции

Депутат Верховной Рады Анна Скороход, которую ранее исключили из "Слуги народа", вступила в депутатскую группу "Партия "За будущее".

Об этом в ходе пленарного заседания сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Сообщаю о своем вступлении в состав депутатской группы "Партия "За будущее" в Верховной Раде 9-го созыва. Анна Константиновна Скороход", - зачитал заявление депутата спикер.

Ранее Скороход была членом фракции "Слуга народа", однако 3 декабря 2019 года вышла из ее состава.

Как сообщали Українськi Новини, гражданского мужа нардепа от Слуги народа Анны Скороход предпринимателя Алексея Алякина задержали утром в четверг, 14 ноября, из-за розыска в России.

Тем временем Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа". По его словам, Скороход предлагала другим депутатам денежную награду.

Ранее Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства и рассказала, за что ее хотят изгнать из "Слуги народа".

Анна Скороход в феврале впервые стала мамой.

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