Исключенная из "Слуги народа" депутат Скороход вступила в группу "За будущее"

Депутат Верховной Рады Анна Скороход, которую ранее исключили из "Слуги народа", вступила в депутатскую группу "Партия "За будущее".

Об этом в ходе пленарного заседания сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Сообщаю о своем вступлении в состав депутатской группы "Партия "За будущее" в Верховной Раде 9-го созыва. Анна Константиновна Скороход", - зачитал заявление депутата спикер.

Ранее Скороход была членом фракции "Слуга народа", однако 3 декабря 2019 года вышла из ее состава.

Как сообщали Українськi Новини, гражданского мужа нардепа от Слуги народа Анны Скороход предпринимателя Алексея Алякина задержали утром в четверг, 14 ноября, из-за розыска в России.

Тем временем Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа". По его словам, Скороход предлагала другим депутатам денежную награду.

Ранее Скороход рассказала о симптомах коронавируса по дням и какие принимает лекарства и рассказала, за что ее хотят изгнать из "Слуги народа".

Анна Скороход в феврале впервые стала мамой.