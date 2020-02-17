Исключенная из "Слуги народа" Анна Скороход родила мальчика

Народный депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", впервые стала мамой.

У 30-летней Скороход родился мальчик. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат VII и VIII созывов, правозащитник Леонид Емец.

"Анна Скороход родила мальчика! Дети это всегда позитив! Хочу пожелать им здоровья и жить в нормальной стране. И чтобы эта страна была Украина", – написал Емец.

Другие подробности о новорожденном в семье Скороход пока не разглашаются.

Как сообщали Українські Новини, Скороход рассказала, за что ее хотят изгнать из "Слуги народа". Ранее Скороход уже заявляла, что в зале Рады раздавали конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов.

Тем временем мужа депутата Скороход отпустили под ночной домашний арест.