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17 февраля 2020, понедельник, 17:49 28
Общество 2020-02-17T17:49:26+02:00
Українські Новини
Исключенная из "Слуги народа" Анна Скороход родила мальчика

Исключенная из "Слуги народа" Анна Скороход родила мальчика

Ольга Фандорина
Роды, пополнение, Верховная Рада, Анна Скороход

Народный депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", впервые стала мамой.

У 30-летней Скороход родился мальчик. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат VII и VIII созывов, правозащитник Леонид Емец.

"Анна Скороход родила мальчика! Дети это всегда позитив! Хочу пожелать им здоровья и жить в нормальной стране. И чтобы эта страна была Украина", – написал Емец.

Другие подробности о новорожденном в семье Скороход пока не разглашаются.

Как сообщали Українські Новини, Скороход рассказала, за что ее хотят изгнать из "Слуги народа". Ранее Скороход уже заявляла, что в зале Рады раздавали конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов.

Тем временем мужа депутата Скороход отпустили под ночной домашний арест.

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