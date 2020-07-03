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03 липня 2020, пʼятниця, 14:07 5
Верховна Рада і партії 2020-07-03T16:00:03+03:00
Українські Новини
Виключена з "Слуги народу" депутатка Скороход вступила в групу "За майбутнє"

Виключена з "Слуги народу" депутатка Скороход вступила в групу "За майбутнє"

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Анна Скороход, За майбутнє

Депутатка Верховної Ради Анна Скороход вступила в депутатську групу "Партія "За майбутнє". Раніше Скороход виключили зі "Слуги народу", тоді вона розповіла, що "слугам народу" почали платити додаткову зарплату в конвертах.

Про це під час пленарного засідання повідомив голова Ради Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Повідомляю про свій вступ до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" у Верховній Раді 9-го скликання. Анна Костянтинівна Скороход", - зачитав заяву депутата спікер.

Раніше Скороход була членом фракції "Слуга народу", однак 3 грудня 2019 року вийшла з її складу.

Як повідомляли Українські Новини, цивільного чоловіка нардепа від Слуги народу Анни Скороход підприємця Олексія Алякіна затримали вранці у четвер, 14 листопада, через розшуку в Росії. Депутатка зазначила, що підставою для затримання чоловіка став запит Росії від 2017 року.

Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков не пов'язує затримання чоловіка депутата парламенту від фракції "Слуга народу" Анни Скороход Олексія Алякина з її політичною діяльністю.

Кандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в 93 окрузі

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