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  • Муж Скороход оказался человеком без гражданства и его разыскивала Россия за мошенничество: подробности задержания
14 ноября 2019, четверг, 15:41 158
Политика 2019-11-14T15:45:19+02:00
Українські Новини
Муж Скороход оказался человеком без гражданства и его разыскивала Россия за мошенничество: подробности задержа

Муж Скороход оказался человеком без гражданства и его разыскивала Россия за мошенничество: подробности задержания

Арест, Розыск, Задержание, Анна Скороход, Алексей Алякин
Алексей Алякин. Фото: eadaily.com
Алексей Алякин. Фото: eadaily.com

Гражданского мужа нардепа от Слуги народа Анны Скороход, которая расплакалась в Раде из-за игнорирования ее правок, предпринимателя Алексея Алякина задержали утром в четверг, 14 ноября, из-за розыска в России. Об этом сообщил адвокат Сергей Тарасюк, передает Украинская правда

"В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции. Он объявлен в розыск (Россией), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки", - рассказал адвокат.

По его словам, фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. "Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено. Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", - уточнил юрист.

По его словам, в ближайшие дни Алякину изберут меру пресечения. При этом он отмечает, что предыдущие меры пресечения относительно Алякина отменены, ведь его процессуальное поведение было должным.

Тарасюк также сообщил, что на данный момент Алякин является лицом без гражданства, поскольку в начале 2019 года его лишили украинского гражданства, а от российского он отказался.

Адвокат заявляет, что задержание было незаконным, в связи с чем намерен обратиться в Госбюро расследований.

В ГПУ и полиции о задержании пока не сообщают.

Издание напоминает, что в августе 2018 года СБУ задерживала Алякина по запросу России, где его подозревают в мошенничестве. До сентября он находился под арестом.

Как сообщали Українські Новини, Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа".

Арахамия заявил, что депутат Скороход предлагала другим нардепам денежную награду.

Тем временем, депутатка "Слуги народа" Скороход пожаловалась Раде на арест своего мужа.

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