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14 ноября 2019, четверг, 15:30 137
Верховная Рада и партии 2019-11-14T15:35:05+02:00
Українські Новини
Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа"

Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа"

Верховная Рада, Давид Арахамия, Анна Скороход
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия намерен поднять вопрос исключения депутата парламента Анны Скороход, которая жаловлась Раде на арест своего мужа, из фракции.

Об этом сообщает председатель фракции Давид Арахамия, передают Українські Новини.

"Что касательно самой госпожи Скороход, я лично буду выносить исключение ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции, не поддерживая ни единого решения фракции", - сказал Арахамия.

Парламентарий обвинил ее во внесении правок в законопроекты в интересах олигархов, а само выступление с трибуны спланированной провокацией против "Слуги народа".

"Была проверка, но мы не выявили этого проверкой. Мы можем делать какие-то ошибки. Мы сейчас все узнали, когда он (муж Скороход) начал ходить на комитеты. Мы не знали, что она с ним живет", - пояснил депутат.

Также председатель фракции отрицает связь ее политической деятельности с задержанием мужа.

Арахамия обвинил его в угрозах другим депутатам.

"Мы увидели сейчас такие риски. Он запугивал некоторых депутатов. Они ко мне лично подходили", - подчеркнул он.

Имена упомянутых депутатов политик не назвал.

Как сообщает Українських Новин, Арахамия заявил, что депутат Скороход предлагала другим нардепам денежную награду.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Анна Скороход заявила о задержании своего мужа из-за ее голосований.

Больше новостей о: Верховная Рада Давид Арахамия Анна Скороход

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