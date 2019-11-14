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14 ноября 2019, четверг, 14:05 8
Верховная Рада и партии 2019-11-14T14:06:25+02:00
Українські Новини
Депутат Скороход предлагала другим нардепам денежную награду, - Арахамия обвинил коллегу по фракции в коррупци

Депутат Скороход предлагала другим нардепам денежную награду, - Арахамия обвинил коллегу по фракции в коррупции

Верховная Рада, Корупция, Партия
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обвинил члена своей фракции Анну Скороход, которая жаловлась Раде на арест своего мужа, в коррупции.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українськi Новини.

"Давайте называть вещи своими именами. Если вы сейчас зайдете в Google и мужа сейчас загуглите просто - вы все сразу поймете. Мы, как политическая партия, не имеем никакого отношения. Мы сами сейчас не можем ничего сказать, потому что мы не знаем, в чем дело. Но то, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала денежную награду - это факт", - сказал Арахамия.

Председатель "Слуги народа" выступил сразу после речи Скороход, в которой она заявила о задержании своего мужа из-за ее политической деятельности.

Кроме того сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко потребовала создать временную следственную комиссию по расследованию давления на Скороход.

"Всеукраинское объединение "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" осудили задержание мужа депутата, "Голос" потребовал дать возможность правоохранителям справедливо расследовать дело против супруга Скороход.

Как сообщали Українськi Новини, 62% украинцев считают, что власть в Украине чрезвычайно коррумпирована.

Тем временем Арахамия рассказал, как уговорил Бужанского и Дубинского проголосовать за продажу земли.

Больше новостей о: Верховная Рада Корупция Партия "Слуга народа" Давид Арахамия Анна Скороход

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