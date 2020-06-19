Киев разрешил купание на 12 пляжах

В то время, как ухудшается эпидситуация, Киев разрешил купание в водоемах на 12 пляжах. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Киев открыл местные пляжи для купания", - сказал он.

По его словам, паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания.

Мэр напомнил, что за последние несколько лет город обновил 6 городских пляжей.

"Киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже в восьми из них размещены специальные кресла-амфибии. А персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью", - сказал Кличко.

На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

"Помните, в прошлом году говорили, что город завозит песок с Багам? И многие поверили. Это хорошо, что песок из Днепра так выглядит! На пляжах столицы его просеивают с помощью специальных машин, которые закупило город", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознание для киевлян.

"Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзер", - сказал Виталий Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее киевские власти открыли прибрежные зоны пляжей, купаться в водоемах запрещено пока не будет разрешения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ранее ГосЧС объяснила, чего нельзя делать на пляжах после снятия послаблений.

Также во время пляжного сезона в Киеве планируют открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.