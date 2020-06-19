Киев разрешил купание на 12 пляжах

В то время, как ухудшается эпидситуация, Киев разрешил купание в водоемах на 12 пляжах. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини. "Киев открыл местные пляжи для купания", - сказал он. По его словам, паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания. Мэр напомнил, что за последние несколько лет город обновил 6 городских пляжей. "Киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже в восьми из них размещены специальные кресла-амфибии. А персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью", - сказал Кличко. На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты. "Помните, в прошлом году говорили, что город завозит песок с Багам? И многие поверили. Это хорошо, что песок из Днепра так выглядит! На пляжах столицы его просеивают с помощью специальных машин, которые закупило город", - отметил Виталий Кличко. Мэр подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознание для киевлян. "Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзер", - сказал Виталий Кличко. Как сообщали Українськi Новини, ранее киевские власти открыли прибрежные зоны пляжей, купаться в водоемах запрещено пока не будет разрешения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Ранее ГосЧС объяснила, чего нельзя делать на пляжах после снятия послаблений. Также во время пляжного сезона в Киеве планируют открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.