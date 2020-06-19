подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 14:18 22
Общество 2020-06-19T14:30:02+03:00
Українські Новини
Киев разрешил купание на 12 пляжах

Киев разрешил купание на 12 пляжах

Анна Рудык
Виталий Кличко, Купание, Пляжи, пляжи в Киеве
Пляж в Киеве. Фото: КГГА
Пляж в Киеве. Фото: КГГА

В то время, как ухудшается эпидситуация, Киев разрешил купание в водоемах на 12 пляжах. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Киев открыл местные пляжи для купания", - сказал он.

По его словам, паспорта соответствия нормам получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания.

Мэр напомнил, что за последние несколько лет город обновил 6 городских пляжей.

"Киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже в восьми из них размещены специальные кресла-амфибии. А персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью", - сказал Кличко.

На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

"Помните, в прошлом году говорили, что город завозит песок с Багам? И многие поверили. Это хорошо, что песок из Днепра так выглядит! На пляжах столицы его просеивают с помощью специальных машин, которые закупило город", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознание для киевлян.

"Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзер", - сказал Виталий Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее киевские власти открыли прибрежные зоны пляжей, купаться в водоемах запрещено пока не будет разрешения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ранее ГосЧС объяснила, чего нельзя делать на пляжах после снятия послаблений.

Также во время пляжного сезона в Киеве планируют открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

Больше новостей о: Виталий Кличко Купание Пляжи пляжи в Киеве

За каденцию Кличко киевские пробки "догнали" Джака...
Морская вода на 4 пляжах Одессы не соответствует м...
ДержЧС объяснила, чего нельзя делать на пляжах пос...
Киев открыл прибрежные зоны пляжей, но купаться за...
В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина
В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом
Новости
В Киевской области почти в 2 раза уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 14:42
Киев разрешил купание на 12 пляжах 14:18
Коронавирус в Италии появился еще в декабре 2019 года. Его обнаружили в сточных водах 13:56
В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина 13:56 Инфографика
В трех районах Киева до 30 июня отключат горячую воду: список адресов 13:30 Документ
больше новостей
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:12
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
больше новостей
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:12
больше новостей
Рада назначила замминистра энергетики Абрамовского министром защиты окружающей среды
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok