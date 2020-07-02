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02 июля 2020, четверг, 17:28 305
Финансы 2020-07-02T18:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке обвалилась второй день подряд

Гривна на межбанке обвалилась второй день подряд

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

В то время, как Зеленский предлагает Раде уволить Смолия, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 16 коп. в пятницу снизился на 37 коп. до 27,22 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,10-27,13 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,15-27,17 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,22-27,23 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,65% с 23,74 UAH/USD до 27,22 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 июля на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,02 коп. до 26,6784 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD. 

Тем временем, Смолий подал в отставку из-за политического давления.

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