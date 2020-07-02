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02 липня 2020, четвер, 17:28 8
Фінанси 2020-07-02T19:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку падає другий день поспіль

Гривня на міжбанку падає другий день поспіль

Надежда Комендантова
Курс, курс гривні, курс на міжбанку, відставка Смолія
Гривня.
Гривня.

Тоді як Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 16 коп. у четвер знизився на 37 коп. до 27,22 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,10-27,13 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,15-27,17 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,22-27,23 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,65% з 23,74 UAH/USD до 27,22 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 1 липня на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 13,02 коп. до 26,6784 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Тим часом, Смолій подав у відставку через політичний тиск.

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