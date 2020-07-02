Гривня на міжбанку падає другий день поспіль

Тоді як Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 16 коп. у четвер знизився на 37 коп. до 27,22 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,10-27,13 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,15-27,17 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,22-27,23 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,65% з 23,74 UAH/USD до 27,22 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 1 липня на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 13,02 коп. до 26,6784 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Тим часом, Смолій подав у відставку через політичний тиск.