подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июля 2020, среда, 17:25 353
Финансы 2020-07-01T18:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна обвалилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Гривна обвалилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Гривна на межбанке
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления укрепления во вторник на 1 коп. в среду снизился на 16 коп. до 26,85 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,71-26,73 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,75-26,77 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,85-26,87 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,10% с 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в киевских обменниках понизился на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

В то же время, НБУ понизил курс гривны на 10,24 коп.


Кроме того, экономисты не советуют украинцам пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Больше новостей о: Гривна Курс гривны НБУ Гривна на межбанке

Официальный курс гривны на 1 июля укрепился...
Нацбанк понизил курс гривны на 10,24 коп. Почем бу...
Импорт товаров с начала года сократился более чем ...
После двухдневного снижения гривна на межбанке укр...
Киев усилил карантин. Запрещена работа кафе и развлекательных заведений после 22:00
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Новости
Украинцы стали больше зарабатывать и тратить: как изменились доходы населения за год 17:55
МИД Украины возмутился поездкой евродепутатов в аннексированный Крым 17:53
PARSA объединяет всех участников рынка недвижимости Украины и выходит с новым продуктом 17:44
Из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Ему запрещен въезд на 23 года 17:42
Гривна обвалилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду 17:25
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Вкладчики "Аркады" обвиняют Мирошниченко в оплате митингов против них, - политолог 08:52
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
больше новостей
В Киеве почти вдвое за сутки выросла заболеваемость коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok