Гривна обвалилась. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления укрепления во вторник на 1 коп. в среду снизился на 16 коп. до 26,85 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,71-26,73 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,75-26,77 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,85-26,87 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,10% с 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в киевских обменниках понизился на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

В то же время, НБУ понизил курс гривны на 10,24 коп.



Кроме того, экономисты не советуют украинцам пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.