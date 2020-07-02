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02 липня 2020, четвер, 16:19 5
Фінанси 2020-07-02T17:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня злетіла після заяви про звільнення Смолія. Офіційний курс валют

Гривня злетіла після заяви про звільнення Смолія. Офіційний курс валют

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні, Офіційний курс валют, відставка Смолія
Курс долара.
Курс долара.

В той час, як президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити голову Нацбанку Якова Смолія, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,0050
1 долар США 27,1801
1 швейцарський франк 28,7971
10 ієн 2,5286
10 російських рублів 3,8592
1 євро 30,6592

Як повідомляли Українські Новини, Яків Смолій планував очолювати Нацбанк до 2025 року.

У фракції "Слуга народу" заявлють, що голова правління "Укргазбанку" Шевченко може стати кандидатом на пост глави НБУ.

Тим часом, у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України.

Крім того, посли G7 відреагували на заяву Якова Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був би великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.  

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