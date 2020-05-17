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17 мая 2020, воскресенье, 17:23 77
Политика 2020-05-17T18:00:01+03:00
Українські Новини
Смолий рассчитывает возглавлять Нацбанк до 2025 года

Смолий рассчитывает возглавлять Нацбанк до 2025 года

Надежда Комендантова
НБУ, Нацбанк, председатель Нацбанка Украины, Яков Смолий
Яков Смолий.
Яков Смолий.

В то время, как НБУ рассчитывает получить транш от МВФ в конце мая - начале июня, председатель Национального банка Яков Смолий рассчитывает сохранить данную должность до окончания срока своей каденции в 2025 году.

Об этом он сказал в интервью ВВС, передают Українськi Новини.

"Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть сменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и увольняется по представлению Президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка.

Тем временем, глава НБУ Смолий зарабатывает более 400 тыс. гривен в месяц.

Совет Национального банка признал неэффективными действия правления Нацбанка по реализации валютно-курсовой политики.

Напомним, в сентябре НАБУ открыло дело против Смолия по факту декларирования недостоверной информации, но после Национальное антикоррупционное бюро засекретило любую информацию касательно расследования, а около тысячи "оранжевых жилетов" требуют у НБУ отстранения Смолия.

 

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