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02 июля 2020, четверг, 10:00 610
Общество 2020-07-02T10:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве снова увеличилось количество новых случаев коронавируса

В Киеве снова увеличилось количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

1 июля количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 104 человека до 5 242, умерших - на 3 человека до 111 по сравнению с прошлыми сутками.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Вирус, к сожалению, не утихает. За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5 242 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 40 мужчин от 20 до 83 лет, а также 3 девочки (от 3 месяцев до 9 лет) и 4 мальчика (от 10 месяцев до 15 лет).

В больницы столицы госпитализированы 26 больных, а другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 44 киевлянина.

Всего коронавирус преодолели 1 642 столичных жителей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 18, в Днепровском - 15, в Голосеевском и Святошинском - по 15 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 889 до 45 887, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 1 185 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 33,9%, количество новых летальных случаев - снизилось на 14,3%.

Тем временем сегодня в Украине 113-й день карантина.

Также 1 июля, КГГА решила усилить карантинные меры в Киеве и запретить работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.

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