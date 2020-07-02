После однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова растет

1 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 889 до 45 887, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 1 185 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 33,9%, количество новых летальных случаев - снизилось на 14,3%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 2 июля в Украине 45 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 185 летальных, 20 053 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 889 новых случаев, выздоровело 505 человек, умерло 12 человек.

Таким образом, 1 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 889 против 505.

Количество новых случаев заболевания 1 июля составило 2% от общего количества заболевших на 30 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 2 июля составило 24 649 человек, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (5 730), в Киеве (5 242) и Черновицкой области (4 894).

В Ривненской области зафиксировано 3 877 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 046 случаев, в Киевской - 2 655, в Волынской - 2 508, в Ивано-Франковской - 2 489, в Харьковской - 2 207, в Тернопольской - 1 958, в Винницкой - 1 895, в Одесской - 1 736, в Житомирской - 1 421, в Днепропетровской - 1 095 случаев.

808 случаев выявлено в Хмельницкой области, 650 случаев - в Кировоградской, 645 случаев - в Черкасской, 576 случаев - в Запорожской, 562 случая - в Донецкой, 547 случаев - в Черниговской, 447 случаев - в Николаевской, 320 случаев - в Полтавской, 302 случая - в Сумской, 194 случая - в Херсонской и 83 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в Украине 113-й день карантина.

Также 1 июля, КГГА решила усилить карантинные меры в Киеве и запретить работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.