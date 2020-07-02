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02 липня 2020, четвер, 10:00 14
Суспільство 2020-07-02T10:57:51+03:00
Українські Новини
У Києві знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

У Києві знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Карантин, коронавірус в Україні, Коронавірус у Києві, Кількість хворих на COVID-19 у Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У порівнянні з минулою добою, 1 липня кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві збільшилася на 104 особи до 5 242, померлих - на 3 людини до 111.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Вірус, на жаль, не вщухає. За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 104 жителів столиці. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 111 киян. На сьогодні в столиці вже 5 242 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - написав він.

Серед хворих 57 жінок у віці від 19 до 94 років і 40 чоловіків від 20 до 83 років, а також 3 дівчинки (від 3 місяців до 9 років) і 4 хлопчики (від 10 місяців до 15 років).

У лікарні столиці госпіталізовано 26 хворих, а інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 44 киянина.

Всього коронавірус подолали 1 642 столичних жителів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому - 18, у Дніпровському - 15, в Голосіївському та Святошинському - по 15 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 889 до 45 887, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 1 185 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 33,9%, кількість нових летальних випадків  знизилася на 14,3%.

Тим часом сьогодні в Україні 113-й день карантину.

Також 1 липня, КМДА вирішила посилити карантинні заходи в Києві і заборонити роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.

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