Кинотеатры Multiplex откроются 2 июля и запустят новый кинотеатр в Киев

Пока сеть кинотеатров "Оскар" откроется в Киеве с завтрашнего дня, сеть кинотеатров Multiplex намерена возобновить работу со 2 июля и открыть новый кинотеатр в ТРЦ Retroville Подольском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении сети, передают Українськi Новини.

"2 июля по всей стране открываются кинотеатры сети Multiplex", - сказано в нем.

Отмечается, что персонал будет оснащен санитайзерами, масками и перчатками.

На данный момент тестируется новая рассадка зрителей с соблюдением условий карантина, билеты пока не доступны к продаже.

В то же время сеть заявила, что решила закрыть кинотеатр в ТРЦ SkyMall и вместо него открыть в новом ТРЦ Retroville.

Кабинет Министров разрешил возобновить работу кинотеатров со 2 июля. Тем временем в июле в прокат выйдет 18 премьер фильмов.

Сети кинотеатров восстанавливают работу. Куда можно сходить в ближайшее время.

Изначально сообщалось, что кинотеатры заработают 15 июня, но позже Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, и открытие кинотеатров отложили.