Кабмин запретил открывать кинотеатры с 15 июня, — Степанов

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, которым регламентируется карантин. С 15 июня не заработают кинотеатры и не будет проводиться пробное ВНО. Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге 13 июня.

В частности с 15 июня не будет восстановлена ​​работа кинотеатр, не будет проводиться пробное внешнее независимое оценивание, но ослабляются правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа.

"Это постановление, регламентирующее наши карантинные ограничения. Во-первых, мы ограничили деятельность кинотеатров, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. До этого я встречался с представителями крупных сетей кинотеатров и согласовал все эти вопросы. Кроме этого мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ, а также отменяем проведения пробного ВНО", - подчеркнул Максим Степанов.



Как сообщали Українські Новини, в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки.



Кроме того, по данным СМИ, в Офисе президента вспышка коронавируса.