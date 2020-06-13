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13 июня 2020, суббота, 13:45 140
Общество 2020-06-13T14:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмин запретил открывать кинотеатры с 15 июня, — Степанов

Кабмин запретил открывать кинотеатры с 15 июня, — Степанов

Валерия Драгомирова
Минздрав, Карантин, Коронавирус, Кинотеатры
Кинотеатр. Фото: freepik
Кинотеатр. Фото: freepik

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, которым регламентируется карантин. С 15 июня не заработают кинотеатры и не будет проводиться пробное ВНО. Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге 13 июня.

В частности с 15 июня не будет восстановлена ​​работа кинотеатр, не будет проводиться пробное внешнее независимое оценивание, но ослабляются правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа.

"Это постановление, регламентирующее наши карантинные ограничения. Во-первых, мы ограничили деятельность кинотеатров, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. До этого я встречался с представителями крупных сетей кинотеатров и согласовал все эти вопросы. Кроме этого мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ, а также отменяем проведения пробного ВНО", - подчеркнул Максим Степанов.


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