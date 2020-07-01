Сеть кинотеатров "Оскар" откроется в Киеве с завтрашнего дня

Сеть кинотеатров "Оскар" намерена возобновить работу в Киеве со 2 июля, в то время, как Киев усилил карантин.

Об этом говорится в сообщении кинотеатра, передают Українськi Новини.

"Рады сообщить вам, что мы открываемся со 2 июля", - сказано в нем.

Отмечается, что кинотеатр будет проводить температурный скрининг персонала, обеспечит работников средствами индивидуальной защиты, разместит средства дезинфекции возле билетных касс, баров, входов в кинотеатры, санузлах для свободного пользования зрителями, нанесет маркеры с пометками в 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции.

Также вводится бесконтактный расчет и бесконтактное сканирование билета, продажа и выдача всей продукции баров в одноразовой безопасной упаковке.

Все мебельные поверхности в зоне отдыха, клавиатура терминала безналичного расчета, бары кинотеатра, кассы, залы кинотеатра будут дополнительно дезинфицироваться.

Билеты к продаже на данный момент не доступны.

Как сообщали Українськi Новини, сеть приостановила работу с 12 марта.

Кабинет Министров разрешил возобновить работу кинотеатров со 2 июля.



Тем временем в июле в прокат выйдет 18 премьер фильмов.