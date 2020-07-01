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01 липня 2020, середа, 18:52 4
Політика 2020-07-01T19:30:02+03:00
Українські Новини
Кінотеатри Multiplex відкриються 2 липня і запустять новий кінотеатр у Києві

Кінотеатри Multiplex відкриються 2 липня і запустять новий кінотеатр у Києві

Ольга Фандорина
коронавірус в Україні, Кінотеатри, Кінотеатр
Фільм, кіно. Фото: pixabay.com
Фільм, кіно. Фото: pixabay.com

Мережа кінотеатрів "Оскар" відкриється в Києві з завтрашнього дня, мережа кінотеатрів Multiplex має намір відновити роботу з 2 липня і відкрити новий кінотеатр у ТРЦ Retroville Подільському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні мережі, передають Українські Новини.

"2 липня по всій країні відкриваються кінотеатри мережі Multiplex", - сказано в ньому.

Зазначається, що персонал буде оснащений санитайзерами, масками та рукавичками.

Зараз тестується нове розсадження глядачів з дотриманням умов карантину, квитки поки не доступні до продажу.

Водночас мережа заявила, що вирішила закрити кінотеатр в ТРЦ SkyMall і замість нього відкрити в новому ТРЦ Retroville.

Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу кінотеатрів з 2 липня. Тим часом в липні в прокат вийде 18 прем'єр фільмів.

Мережі кінотеатрів відновлюють роботу. Куди можна сходити найближчим часом.

Спочатку повідомлялося, що кінотеатри запрацюють 15 червня, але пізніше Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я і вніс зміни в постанову уряду, і відкриття кінотеатрів відклали.

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