Сети кинотеатров восстанавливают работу. Куда можно сходить в ближайшее время

В Киеве разрешили работу столичных кинотеатров, но предписали рассаживать зрителей так, чтобы между ними была дистанция. Кинотеатры готовятся к открытию и рассказывают, что некоторые откроются 2 июля, а кто-то – даже раньше. Об этом сообщает издание The Page, которое пообщалось с руководством кинозалов. Так, в "Планете Кино" ждут зрителей со 2 июля. "Мне сложно сказать за других. Знаю, что некоторые рассматривают свое открытие чуть раньше, возможно, даже с 25 июня, некоторые — с пятницы. Но мы, с учетом того, что нам еще необходимо провести работу по открытию, планируем сделать это 2 июля" — рассказала директор сети Наталья Байдан. В этот же день заработает кинотеатр "Жовтень", если ничего не изменится. Что касается Multiplex, то на их сайте можно купить билеты уже со 2 июля. То же самое можно сделать в сети "Синема сити". Таким образом, уже со 2 июля запускают работы кинозалы: Планета Кино Multiplex Жовтень Синема сити Как сообщали Українські Новини, в Украине с 17 марта запретили работу кинотеатров из-за карантина, вызванного эпидемией коронавиурса. Изначально сообщалось, что кинотеатры заработают 15 июня, но позже Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, и открытие кинотеатров отложили.