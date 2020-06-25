Сети кинотеатров восстанавливают работу. Куда можно сходить в ближайшее время

В Киеве разрешили работу столичных кинотеатров, но предписали рассаживать зрителей так, чтобы между ними была дистанция. Кинотеатры готовятся к открытию и рассказывают, что некоторые откроются 2 июля, а кто-то – даже раньше.

Об этом сообщает издание The Page, которое пообщалось с руководством кинозалов.

Так, в "Планете Кино" ждут зрителей со 2 июля.

"Мне сложно сказать за других. Знаю, что некоторые рассматривают свое открытие чуть раньше, возможно, даже с 25 июня, некоторые — с пятницы. Но мы, с учетом того, что нам еще необходимо провести работу по открытию, планируем сделать это 2 июля" — рассказала директор сети Наталья Байдан.

В этот же день заработает кинотеатр "Жовтень", если ничего не изменится. Что касается Multiplex, то на их сайте можно купить билеты уже со 2 июля. То же самое можно сделать в сети "Синема сити".

Таким образом, уже со 2 июля запускают работы кинозалы:

Планета Кино

Multiplex

Жовтень

Синема сити

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 17 марта запретили работу кинотеатров из-за карантина, вызванного эпидемией коронавиурса.

Изначально сообщалось, что кинотеатры заработают 15 июня, но позже Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, и открытие кинотеатров отложили.