подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 15:18 3259
Общество 2020-06-25T17:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине разрешили возобновить работу кинотеатров со 2 июля

В Украине разрешили возобновить работу кинотеатров со 2 июля

Валерия Драгомирова
Кабмин, Карантин, Коронавирус, Кинотеатры
Кинотеатр. Фото: freepik
Кинотеатр. Фото: freepik

Кабинет Министров разрешил возобновить работу кинотеатров, которые закрылись в марте, со 2 июля.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Мы вводим запрет работы кинотеатров до 1 июля 2020 года. То есть, возможность их работы со 2 июля", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, по его словам, заполненность залов должна быть не более 50%.

Кроме того, для открытия кинотеатров области должны соответствовать критериям смягчения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) разрешила работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.


Посетители должны быть в течение всего времени в защитных масках, или респираторах, чтобы они прикрывали нос и рот.

Кроме того, сети кинотеатров восстанавливают работу.

Тем временем в Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 25 июня в Украине 40 008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 067 летальных, 17 758 пациентов выздоровели.

Больше новостей о: Кабмин Карантин Коронавирус Кинотеатры

На ликвидацию последствий непогоды в Западных обла...
Антирекорды по заболеваемости коронавирусом у Зеле...
За прошедшие сутки в двух областях Украины не обна...
Сети кинотеатров восстанавливают работу. Куда можн...
Кабмин назначил и.о. министра образования Шкарлета
У 32 учителей на Львовщине нашли COVID-19. Их не допустили к проведению оценивания
Новости
Замминистра юстиции Малюськи Коломиец купила конфискованную и выставленную на аукцион собаку 16:55
Непогода на Западной Украине. "Укрзализныця" сегодня запустит первые пригородные поезда 16:42
В Одессе море очистили от загрязнения рядом с затонувшим танкером 16:33
IKEA отреагировала на обвинения по незаконной вырубке украинских лесов. В компании назвали это недопустимым 16:20
Нацбанк понизил курс гривны перед выходными. Почем будет валюта 16:15
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ 22:52
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
больше новостей
Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok