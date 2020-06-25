В Украине разрешили возобновить работу кинотеатров со 2 июля

Кабинет Министров разрешил возобновить работу кинотеатров, которые закрылись в марте, со 2 июля.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Мы вводим запрет работы кинотеатров до 1 июля 2020 года. То есть, возможность их работы со 2 июля", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, по его словам, заполненность залов должна быть не более 50%.

Кроме того, для открытия кинотеатров области должны соответствовать критериям смягчения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) разрешила работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.



Посетители должны быть в течение всего времени в защитных масках, или респираторах, чтобы они прикрывали нос и рот.



Кроме того, сети кинотеатров восстанавливают работу.

Тем временем в Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 25 июня в Украине 40 008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 067 летальных, 17 758 пациентов выздоровели.