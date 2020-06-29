Что посмотреть в июле: в прокат выйдет 18 премьер фильмов

В то время, как сети кинотеатров начали восстанавливать работу, на украинцев в июле ожидает 18 новых фильмов. Українські Новини сделали подборку кинопремьер разных жанров, которые ожидаются в ближайшее время

"Любовь в вечном городе"

Альманах "ITALIAN BEST SHORTS Любовь в Вечном городе" состоит из 7-ми самых ярких итальянских коротких мелодрам и комедий, победителей различных итальянских кинофестивалей – это признание в любви к красоте человеческих отношений с миром, с собой, друг с другом.

Жанры: комедия, мелодрама

Возрастные ограничения: в Украине 16+

Продолжительность: 1 ч 40 мин.

Страна: Италия

Премьера в Украине: 1 июля

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"Мой шпион"

2 июля состоится кинопремьера фильма "Мой шпион". В центре сюжета – агент ЦРУ ДжейДжей, которого понижают по службе, и однажды его карьера оказывается в руках 9-летней девочки Софи, когда его отправляют следить за ее семьей. После того, как девочка находит в своей квартире скрытые камеры, она высчитывает откуда ведется слежка. И в обмен на свое молчание Софи убеждает ДжейДжея научить ее, как быть настоящим шпионом.

Жанры: боевик, комедия, семейный

Продолжительность: 1 ч 39 мин.

Страна: США

Премьера в Украине: 2 июля

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"Побег из Претории"

В 1970-х годах в Южной Африке во время апартеида активиста Тима Дженкинса и его друга Стивена Ли посадили в тюрьму строгого режима. Вместе с другими заключенными товарищами, которые тоже боролись за свободу и против апартеида, Тим разрабатывает план побега, осуществить который почти невозможно.

Жанр: триллер

Продолжительность: 1 ч 46 мин.

Страны: Великобритания, Австралия

Премьера в Украине: 2 июля

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"Шум джунглей"

В Украине выйдет мультфильм "Шум джунглей". В фильме речь идет о пришельце Флипе, который попадает на Землю. Оказавшись в настоящих джунглях он знакомится с компанией диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди они отправляются в большое путешествие, чтобы найти новых друзей и, главное, вернуть Флипа домой. Но у могущественного главаря пришельцев Граноса свои планы.

Жанр: Мультфильм

Продолжительность: 1 ч 28 мин.

Страна: Маврикий

Премьера в Украине: 2 июля

https://www.youtube.com/watch?v=PlRYMmRnJVA" frameborder="0" allowfullscreen>

"Чемпионы"

"Чемпионы" - это фильм о тренере по баскетболу, которого приговорили к общественным работам. Он получает задание сделать чемпионов из команды людей с особенностями интеллектуального развития.

Жанры: драма, комедия, спорт

Продолжительность: 2 ч 4 мин.

Страна: Испания

Премьера в Украине: 2 июля

https://www.youtube.com/watch?v=UTsvSY2cM8M" frameborder="0" allowfullscreen>

"Убийства с листовками"

Детектив "Убийства с листовками" рассказывает о дочери нью-йоркского полицейского Джека Кенона, которую убили вместе с ее женихом во время пребывания в Риме. Это стало первым жестоким преступлением в дальнейшем цепи злодеяний маниакального убийцы в Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте, Париже. Кэнон знакомится с репортером из Швеции Дейзи, и вместе они начинают расследование. Каждому убийству предшествует открытка, содержащая строку из поэм Шекспира с памятником определенного города.

Жанры: детектив, драма, криминал

Продолжительность: 1 ч 31 мин.

Страны: Великобритания, США

Премьера в Украине: 2 июля

https://www.youtube.com/watch?v=nNr22ynsuas" frameborder="0" allowfullscreen>

"Бладшот"

В центре сюжета боевика - секретная корпорация RST, которая возвращает к жизни смертельно раненого морпеха Рея Гаррисона. Благодаря нанотехнологиям он становится Бладшотом - неуязвимыс биотехнологическим оружием, универсальным солдатом с нечеловеческой силой. Контролируя тело Рея, RST руководит его умом и воспоминаниями. Главный герой не знает, кто он на самом деле, и его задача это выяснить.

Жанры: боевик, фантастика

Продолжительность: 1 ч 49 мин.

Страны: США, Китай

Премьера в Украине: 9 июля

https://www.youtube.com/watch?v=mk_JgPOTSaA" frameborder="0" allowfullscreen>

"Агент Лев"

В центре сюжета комедии - странный пациент, который утверждает, что он секретный шпион международного уровня по прозвищу Агент Лев. После того, как на глазах психиатра похищают его невесту, ему ничего не остается, как обратиться за помощью к этому странному "спецагента".

Жанр: комедия

Продолжительность: 1 ч 35 мин.

Страны: Франция, Бельгия

Премьера в Украине: 9 июля

https://www.youtube.com/watch?v=V00v4lHAFKk" frameborder="0" allowfullscreen>

"Нотр-Дам"

Премьера комедии "Нотр-Дам" состоится в Украине 9 июля. Рассказывает о мире главной героини - парижанки Мод. Девушка вынуждена выслушивать истерического начальника, прихоти бывшего мужа, и несмотря на все трудности, она успевает заботиться о двоих детей, заниматься архитектурой. Однажды случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади большого собора Нотр-Дам. Благодаря этому имеет возможность начать романтическое приключение в лучшем месте для любви - Париже.

Жанр: комедия

Продолжительность: 1 ч 28 мин.

Страны: Франция, Бельгия

Премьера в Украине: 9 июля

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"Форпост"

В центре сюжета боевика - небольшая группа американских солдат, которые оказались одни в отдаленном форпосте "Китинг", бьются в Афганистане с несколькими сотнями талибов.

Жанры: боевик, военный, драма, история

Страны: США, Болгария

Премьера в Украине: 16 июля

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"Безжалостный"

Рэйчел опаздывает на работу, когда она сталкивается с незнакомцем, чья жизнь привела ее к ощущению беспомощности и незначительности, на светофоре. Затем она узнает, что она и все, кого она любит, становятся целью этого человека.

Жанр: триллер

Страна: США

Премьера в Украине: 16 июля

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"Создатель"

Фильм переносит зрителя в 2038. Молодой ученый Джордж Элмор работает над настоящим искусственным интеллектом, будет эквивалентом человеческого интеллекта. Его последний прототип почти готов, и начинается самая рискованая фаза. Он планирует воссоединить его со своей покойной женой.

Жанр: фантастика

Продолжительность: 1 ч 40 мин.

Страны: Великобритания, Венгрия, США

Премьера в Украине: 16 июля

https://www.youtube.com/watch?v=kKTmJQpbjtE" frameborder="0" allowfullscreen>

"Схидняк"

В зрителей есть возможность увидеть фильм украинского производства "Схидняк". Рассказывает об одном дне из жизни двух бойцов - "Бороды" и "Режиссера". "Борода" является неугомонным оптимистом, который может решить любой вопрос. А "Режиссер" выступает его противоположностью. Первый из них родом из Донбасса, он старше и до войны был простым рабочим, а второй приехал из западной Украины и является молодым интеллигентом.

Жанры: военный, драма, комедия

Страна: Украина

Премьера в Украине: 16 июля

"Мулан"

Фильм переносит зрителя в Китай, когда император издал указ о том, что один человек из каждой семьи должен служить в Армии Императора для защиты страны от Северных захватчиков. Фа Мулан, старшая дочь почетного воина, решает занять место больного отца. Она переодевается в мужчину и проходит сложный путь для того, чтобы укрепить внутреннюю силу и найти истинное предназначение.

Жанры: боевик, драма, фэнтези

Продолжительность: 1 ч 55 мин.

Страна: США

Премьера в Украине: 23 июля

https://www.youtube.com/watch?v=ftgt1Mhk8dY" frameborder="0" allowfullscreen>

"Мой друг мистер Персиваль"

"Мой друг мистер Персиваль" - история об успешном бизнесмене и счастливого отца. Мужчина вспоминает свое детство, которое он провел на скрытом от всего мира побережье океана. Он должен рассказать своей внучке необычную историю мальчика по прозвищу Шторм и пеликана-сироты - Мистера Персиваля.

Жанры: драма, приключения, семейный

Продолжительность: 1 ч 39 мин.

Страна: Австралия

Премьера в Украине: 23 июля

https://www.youtube.com/watch?v=6cBOvn18yeQ" frameborder="0" allowfullscreen>

"Губка Боб: Побег Губки"

На экраны возвращается любимый герой Губка Боб. Любимец Губки улитка Гэри бесследно исчез и он организует поисковую миссию, которая ведет к потерянному городу на дне океана.

Жанры: комедия, мультфильм, мюзикл, приключения, семейный

Формат: 3D

Страны: Южная Корея, США

Премьера в Украине: 30 июля

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"Тенет"

Главный герой борется за выживание всего мира. Он путешествует окутанным сумерками миром международного шпионажа с единственной миссией, которая развернется за пределами реального времени. Это не путешествие сквозь время. Это инверсия.

Жанры: боевик, драма, триллер

Страны: США, Великобритания

Премьера в Украине: 30 июля

https://www.youtube.com/watch?v=kh2aOe7NtmQ" frameborder="0" allowfullscreen>

"Думай как собака"

Фильм показывает сумасшедшие приключения 12-летнего мальчика Оливера и его пса Генри. Когда его школьный эксперимент для научной ярмарке идет не по плану, Оливер открывает невероятную технологию, позволяющую мальчику общаться с его четвероногим другом.

Жанры: комедия, семейный, фантастика

Страна: США

Премьера в Украине: 30 июля

https://www.youtube.com/watch?v=3koshRXaD38" frameborder="0" allowfullscreen>

Ранее Українські Новини сообщали, от комедии до боевика с легендарным Джеки Чаном: в июне вышли ТОП-7 фильмов различных жанров.

ТОП-3 фильма об изоляции, которые можно посмотреть во время самоизоляции на карантине.