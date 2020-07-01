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01 июля 2020, среда, 15:14 337
Общество 2020-07-01T15:30:01+03:00
Українські Новини
Черное море стало зеленым. У берегов Одессы из-за жары "зацвели" водоросли

Черное море стало зеленым. У берегов Одессы из-за жары "зацвели" водоросли

Кира Молчанова
Одесса, Черное море, Водоросли, госпотребслужба
В Черном море зацвели водоросли Фото: Госпродпотребслужба
В Черном море зацвели водоросли Фото: Госпродпотребслужба

Пока вода у пляжа "Дельфин" очистилась от нефтепродуктов, у берегов Одессы есть места, где Черное море стало зеленым от цветущих водорослей – там не стоит купаться в ближайшие дни.

Об этом рассказали в Facebook в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Одессе.

"Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, которые нагнало ветром, покрасили в зеленый пляжи и самих отдыхающих. Кстати, пугает не только цвет воды, но и ее запах", - говорится в сообщении.

Экологи объяснили, что к берегу приблись водоросли, которые из-за жары стали гнить прямо в воде.

Специалисты предупреждают, что купаться в такой воде может быть опасно. Кроме того, небезопасно в ближайшее время есть морскую рыбу мидии, выловленные в Черном море. Цветение воды способствует накоплению в организмах морских жителей ядовитых веществ.

Вода в Черном море. Фото: ГоспродпотребслужбаВода в Черном море. Фото: Госпродпотребслужба

Вода стала грязной и густой. Фото: ГоспродпотребслужбаВода стала грязной и густой. Фото: Госпродпотребслужба

Как сообщали Українські Новини, 5 пляжей в Одессе не соответствуют санитарным нормам.

До этого 8 коммунальных пляжей в Одессе работали в штатном режиме.

Персонал, работающий на коммунальных пляжах Одессы, обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

В МОЗ уточнили, что маску на пляже носить не надо, но соблюдать дистанцию в 1,5 метра необходимо.

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