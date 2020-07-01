Порошенко отказался давать показания в ГБР. Новую повестку не взял

Президент Петр Порошенко отказался от дачи показаний в Государственном бюро расследований (ГБР) и получения повестки на очередной допрос 7 июля.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.

"Он пришел на допрос, но по сути отказался от дачи показаний", - сказал он.

По его словам, также его уведомили о следующем допросе 7 июля и хотели вручить повестку, но экс-Президент также отказался ее получать.

Кроме того, Порошенко уведомили о ходатайстве о продлении досудебного расследования по делу, в рамках которого он вызвался на допрос.

Как сообщали Українськi Новини, 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в действиях эес-президента состава преступления.

Ранее Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение пятому Президенту Петру Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством.