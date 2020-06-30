Подозрение Порошенко составили и сообщили законно, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение пятому Президенту Петру Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством.

Об этом она заявила в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"10 июня было сообщено о подозрении пятому Президенту Украины способом, предусмотренным УПК и уполномоченным на это прокурором. Вчера в очередной раз информационное пространство всколыхнуло очередными заявлениями по этому поводу. Чтобы избежать каких-либо манипуляций, объясняю те аспекты, которые живо обсуждаются в обществе", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что в мае 2019 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по номеру с последними цифрами "753" об уголовном правонарушении о назначении членов Высшего совета правосудия, а в ноябре 2019 года в реестр были внесены сведения по номеру с последними цифрами "1732" о незаконном назначении первого заместителя службы внешней разведки.

При каденции бывшего генпрокурора 3 марта 2020 года уголовные производства "753" и "1732" были объединены в одно производство, которому реестром автоматически был присвоен первичный номер с последними цифрами 753.

В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователем был закрыт, а номер остался неизменным - 753.

"По так называемой фальсификации постановления генеральным прокурором. Разъясняю, что 10 июня 2020 года мною было подписано сообщение о подозрении, постановление, которым поручено сообщить о подозрении, а также доверенность сообщить о подозрении", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что в сообщении о подозрении есть ссылка на ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса.

В постановлении, которым поручено сообщить о подозрении, указаны, кроме перечисленных статей, также и ст. 109, 367 и 382 Уголовного кодекса.

В поручении указанны ст. 367 ст. ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса.

"Ошибки нет! Поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретному эпизоду, по которому вынесено сообщение о подозрении. Относительно сегодняшнего допроса подозреваемого, сообщаю - сегодня он не состоялся в связи с заявленным ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Сторона защиты просит соединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие не видит в этом препятствий", - добавила Венедиктова.

Она подчеркнула, что завтра состоится судебное заседание по избранию меры пресечения.

"Впервые за годы независимости Украины мы создаем прецедент, который разрушает касту неприкасаемых. Поэтому предлагаю пятому Президенту Украины продемонстрировать собственным согражданам пример уважения к закону, к созданным правоохранительным органам и реформированным судам, и воспользоваться правом на защиту способом, предусмотренным законом, и доказывать в суде свою невиновность", - сказала Венедиктова.

Большинство граждан Украины, согласно опросу КМИС, считают, что правоохранительные органы преследуют Порошенко за нарушение им закона и называют это борьбой за справедливость.

Как сообщали Українськi Новини, 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко.