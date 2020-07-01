Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось

По состоянию на 1 июля Киев, который усилил ограничения, и 11 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 30 июня Луганская и Киевская области признаны соответствующими критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (70,18%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (21,19) и Черниговская (15,88) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (23,09%), Закарпатская (17,78%), Ивано-Франковская (11,91%), Львовская (12,09%), Ривненская (19,50%), Харьковская (11,44%), Хмельницкая (13,22%) и Черновицкая (11,44%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (19,43%), Закарпатская (22,26%), Ивано-Франковская (16,82%), Одесская (36,84%), Харьковская (32,49%), Хмельницкая (71,12%) области, а также Киев (43,56%).

В Киеве заполненность составляет 45,15%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 79,72, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,80%.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.

Тем временем Житомирская область ослабляет карантин.