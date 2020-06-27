Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу

Киевская область усилила карантин с 26 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние 3 дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с сегодняшнего дня, 26 июня 2020 года, ограничить: проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов", - говорится в нем.

Кроме этого, усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении; за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях, а также установлен контроль за выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения эпидемической ситуации в области.

Кроме того, Киевобладминистрация намерена провести разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий во время ухудшения эпидемической ситуации в области.

Также ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания Киевского областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмене ослабления противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 26 июня динамика роста случаев инфицирования COVID-19 составила 51,28%, при норме не более 10%.

Как сообщали Українськi Новини, Украина на карантине 108-й день.

Тем временем вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19.