подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июня 2020, суббота, 12:31 4887
Общество 2020-06-27T12:33:04+03:00
Українські Новини
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу

Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Киевская область усилила карантин с 26 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние 3 дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с сегодняшнего дня, 26 июня 2020 года, ограничить: проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов", - говорится в нем.

Кроме этого, усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении; за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях, а также установлен контроль за выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения эпидемической ситуации в области.

Кроме того, Киевобладминистрация намерена провести разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий во время ухудшения эпидемической ситуации в области.

Также ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания Киевского областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмене ослабления противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 26 июня динамика роста случаев инфицирования COVID-19 составила 51,28%, при норме не более 10%.

Как сообщали Українськi Новини, Украина на карантине 108-й день.

Тем временем вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

В Киеве стремительно растет заболеваемость коронав...
Карантин могут ужесточить в 13 областях, - Минздра...
Заболеваемость коронавирусом начала падать, а смер...
Украина на карантине 108-й день. Что разрешено...
Карантин могут ужесточить в 13 областях, - Минздрав
Наводнение в Прикарпатье: подтоплены почти 4 тыс. домов, без света остаются восемь населенных пунктов
Новости
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом 12:05
Карантин могут ужесточить в 13 областях, - Минздрав 11:40
Наводнение в Прикарпатье: подтоплены почти 4 тыс. домов, без света остаются восемь населенных пунктов 11:15
Заболеваемость коронавирусом начала падать, а смертность продолжает расти 10:25
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
Бойцы ВСУ уничтожили ПСНР-8. Скриншот видео
Воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе. Как это было 15:21
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
больше новостей
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Последствия взрыва в жилом доме в Киеве. Фото: mvs.gov.ua
Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа – стояк находится в непострадавшей части дома 19:08 Видео
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом начала падать, а смертность продолжает расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok