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30 июня 2020, вторник, 12:57 95
Общество 2020-06-30T13:03:25+03:00
Українські Новини
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось

Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

По состоянию на 30 июня Киев и 13 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 29 июня Черновицкая область снова признана не соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (71,08%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (22,21), Луганская (21,90) и Черниговская (16,94) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (21,33%), Закарпатская (16,42%), Ивано-Франковская (11,48%), Львовская (14,66%), Ривненская (20,28%), Харьковская (11,57%), Хмельницкая (13,63%) и Черновицкая (11,54%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (10,39%), Ивано-Франковская (10,29%), Киевская (19,17%), Одесская (26,91%), Харьковская (26,36%), Хмельницкая (47,51%) области, а также Киев (30,13%).

В Киеве заполненность составляет 41,30%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 93,62, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,00%.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 57 человек до 5 037 по сравнению с прошлыми сутками.

Также в пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки.

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