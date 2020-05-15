Страны Балтии открыли внутренние границы для своих граждан

В пятницу, 15 мая, Эстония, Латвия и Литва cняли ограничения на передвижение транспорта, открыв внутренние границы для своих граждан.

Об этом сообщается на сайте правительства Эстонии.

Страны Балтии сняли ограничения на движение автомобильного, железнодорожного и морского транспорта между своими границами в соответствии с меморандумом, который подписали министры иностранных дел всех трех стран 12 мая.

Согласно меморандуму, с 15 мая действует свободное пересечение границ для граждан Литвы, Латвии и Эстонии и людей, имеющих право на проживание - при условии, что они не имеют характерных для коронавируса симптомов.

После пересечения границ не нужно будет проходить 14-дневную самоизоляцию. Однако, если человек приедет в Литву, Латвию или Эстонию из этих трех стран, карантин, как и раньше, будет обязательным.

Как сообщали Українські Новини, страны Балтии закрыли границы из-за пандемии 16 и 17 марта. В эти же дни Евросоюз объявил об ограничении въезда в Шенгенскую зону.

Кроме того, за сутки коронавирусом по всему миру заболели 94 тысячи человек.