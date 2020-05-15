За сутки коронавирусом в мире заболели 94 тысячи человек. Данные на 15 мая

В пятницу, 15 мая, в мире зарегистрировано 4 443 986 случаев заражения коронавирусом, 1 588 502 из них выздоровели, 302 462 - умерли. За сутки зафиксировали 93 960 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США, где вирус подтвердили у 1 417 889 человек, 85 906 из них умерли, а 246 414 человека - вылечились. За сутки в США зарегистрировали 27 125 новый случаев заражения COVID-19.

На втором месте находится Россия. Коронавирусом заразились 252 254 человек (за сутки 9 983), выздоровели 53 530 и погибли 2 305 человек.

На третьем месте Великобритания, где коронавирусом заразились 234 440 человек (3 455), всего в стране 33 696 летальных случаев, 1 043 - выздоровели

На четвертом месте по количеству зараженных коронавирусом оказалась Испания. Коронавирусом в стране заразились 229 540 человек (за сутки 849), умерли - 27 321, а выздоровели - 143 374.

Во Италии зафиксировали 223 096 случаев заболевания COVID-19 (992 - за сутки). Она на пятом месте. Количество умерших в стране составляет 31 368 , а выздоровели 115 288.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

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