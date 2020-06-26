Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС, – Euronews

После того, как в СМИ появилась информация о том, что Европейский союз спорит о списке стран, которым будет разрешен въезд в ЕС, стало известно, что Украина все-таки появилась в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС. Об этом говорится в рабочем документе, проект которого получил телеканал "Euronews".

Отмечается, что документ, о котором идет дискуссия между государствами-членами ЕС предоставил изданию источник в дипломатических кругах.

Однако издание не обнародовало полный текст документа, однако опубликовало полный список стран, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля. В этом списке - 54 страны. Украина указана в их числе.

Из других европейских стран за пределами ЕС, въезд могут открыть гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.

Пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде.

"Источники сомневаются в открытии границ от уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнута вовремя", - говорится в сообщении.

Также нельзя исключить что список (если документ является аутентичным) был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз может заблокрировать границы для американцев, бразильцев и россиян.