Скоро 4 года, как Кличко обещал запустить Подольско-Воскресенский мост в Киеве

29 июля 2016 года в телевизионном эфире мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) и председатель политической партии "УДАР" Виталий Кличко пообещал завершить строительство Подольско-Вокресенского моста в Киеве. Спустя 4 года, по состоянию на 1 июля 2020 года, обещание так и остается невыполненным. Кроме того, столичный мэр обещал запустить и скоростной трамвай, и метро на Троещину, и прекратить летние отключения горячего водоснабжения населения.

Ранее о строительстве моста мэр Киева заявил в комментарии телевизионному каналу NewsOne.

"Многие мэры обещали запустить этот мост, я также обещал. Я хочу быть тем мэром, кто свое обещание выполнит и реализует этот проект. Потому что этот мост соединяет с левым берегом (Днепра). Мы видим перегрузку на 140-150% и Московского моста, и моста Метро. Троещина вообще как остров, с котрого трудно попасть на правый берег. Это является приоритетом для меня, который до конца каденции я должен реализовать", - сказал Кличко.

Также в 2016 году Кличко еще подчеркнул, что "через 3-4 года (в 2019-2020 годах) мост должен функционировать".

Напомним, мост планировали начать строить еще в 1993 году, то есть уже 27 лет назад. Однако из-за финансовых трудностей государственного бюджета в 90-х годах реализацию проекта отложили на неопределенный срок. Строительство стартовало в 2003 году, однако уже в 2008 году активные работы прекратились снова из-за экономического кризиса. В 2010 году тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров обещал открыть автомобильное сообщение по мосту уже в 2012 году. Однако, успели открыть лишь 1-ю очередь мостового перехода, в состав которой вошли Гаванский мост, соединяющий Рыбальский остров с Подолом, эстакада на улице Набережно-Крещатицкой и участок улицы Набережно-Рыбальськая.

"Был очень впечатлен, что документы о строительстве этого моста датированы 1979 годом. То есть через 3 года (в 2019 году) мы будем праздновать 40-летие строительства. 40 лет мы строим мост! Он уже золотой за эти годы стал", - прокомментировал Кличко после ознакомления с документацией по строительству моста еще в 2016 году.

Уточним, 16 июня эксперт по анализу конфликтных застроек Георгий Могильный заявил, что мэр Киева Виталий Кличко хочет успеть до начала местных выборов открыть проезд транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту, но достроить его на Троещину не успевает. Это связано с тем, что нет даже проекта того, как трасса идет после Русановских садов.

Напомним, 21 августа 2019 года Кличко опубликовал видеозапись демонтажа ржавых временных опор Подольско-Воскресенского моста.

"Что же касается планов запустить автомобильное сообщение по новому мосту к концу следующего (2020) года - это вполне реально! Сегодня на объекте идет подготовка к асфальтированию съезда на Набережное шоссе. - Там осуществляют гидроизоляционные работы. Также бетонируют опоры для металлических конструкций частей моста со стороны Подола и на Русановских садах. И пока погода благоприятствует, бригады специалистов работают на Подольско-Воскресенском мостовом переходе круглосуточно", - подчеркнул мэр столицы.

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля шквальный ветер обрушили в Днепр строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту.

22 января 2019 года Кличко заявлял, что через 1,5-2 года откроет автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост.

15 апреля 2017 года мэр столицы сообщил, что для завершения строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве понадобится 350 млн евро.

6 апреля 2017 года Кличко вместе с немецкой правительственной делегацией проинспектировали строительство Подольско-Воскресенского моста.

14 сентября 2016 года Подольско-Воскресенский мост в Киеве горел почти 2 часа. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Киева сообщила, что на высоте приблизительно 20 м горели электрические кабели.