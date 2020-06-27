Наводнение в Прикарпатье: подтоплены почти 4 тыс. домов, без света остаются восемь населенных пунктов

8 населенных пунктов Ивано-Франковской области остаются обесточенными из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7:00 27 июня остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Ивано-Франковской области", - говорится в нем.

Отмечается, что на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий паводка.

Всего в 180 населенных пунктах Ивано-Франковской (132), Черновицкой (28), Львовской (13) и Тернопольской (7) областей подтоплен 3 871 дом.

Силами ГосЧС в течение суток были спасены 46 человек (с начала работ - 478 человек), эвакуированы 3 человека, перевезены через подтопленные участки 183 человека, откачано 39 622 м куб. воды, доставлено для населения 1 790 кг продуктов питания и 9 140 л питьевой воды.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 877 человек и 455 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов.

Также Кабмин выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях.